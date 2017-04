Pochettino lovend over ploeg: "We speelden heel erg goed"

16:19 – Het spel van Tottenham Hotspur in de wedstrijd tegen Watford was zaterdagmiddag op de vingers bij af te likken. De nummer twee van de Premier League won overtuigend met 4-0 en dus blijft de ploeg in het spoor van Chelsea. Trainer Mauricio Pochettino is content met zijn ploeg.



De Argentijn werd na afloop door Sky Sports gevraagd waar hij tevreden over was in de wedstrijd. "Over heel veel dingen", sprak hij. "We speelden heel erg goed. We legden veel energie in het spel en voerden het strijdplan zeer goed uit. Het team moet de complimenten krijgen, omdat het geweldig heeft gespeeld. 4-0 is een mooie uitslag, maar we hadden meer kunnen scoren", zegt de trainer, die zijn ploeg in de slotfase nog twee keer tegen de lat zag schieten.



Door de zege is het gat met Chelsea gereduceerd tot vier punten, al komt de koploper zaterdagavond nog in actie. "We moeten de strijd met Chelsea aangaan en onze duels blijven winnen. We moeten er klaar voor zijn als er wat te halen valt."