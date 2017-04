Real Madrid ziet Atlético Madrid in slotfase langszij komen

18:07 – Real Madrid heeft gevoelig puntenverlies geleden in de Spaanse titelrace. De koploper in La Liga kwam zaterdag in het thuisduel met stadsrivaal Atlético Madrid niet verder dan een gelijkspel. Het werd 1-1 in het Estadio Santiago Bernabéu.



In de eerste helft had Real Madrid meer balbezit dan Atlético Madrid en schoot het ook vaker op doel, maar scoren deed het niet. Atlético-keeper Jan Oblak hield onder meer Karim Benzema met een redding van scoren. Cristiano Ronaldo dacht de Sloveense sluitpost even later wel te passeren, maar Stefan Savic zorgde voor opluchting bij Atlético door de bal van de lijn te halen.



Na de pauze was hetzelfde spelbeeld te zien in de Spaanse hoofdstad, maar nu wist de thuisclub wel doel te treffen. In de 52ste minuut kopte Pepe uit een vrije trap van Toni Kroos de openingstreffer tegen de touwen. Real leek vervolgens de controle te hebben, maar vijf minuten voor tijd werd het toch gelijk. Na een mooie steekpass van Angel Correa passeerde Antoine Griezmann Real-doelman Keylor Navas met een laag schot in de korte hoek.



Koploper Real Madrid heeft nu drie punten voorsprong op nummer twee FC Barcelona, dat later op de avond langszij kan komen. Daarvoor moeten de Catalanen winnen bij Málaga CF. Na dit weekend heeft Real nog wel een wedstrijd tegoed ten opzichte van de concurrentie. Atlético staat derde in de Spaanse competitie, met een achterstand van tien punten op de lijstaanvoerder.