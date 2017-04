Robben geniet van zege op Dortmund, tegenvaller voor Real

22:16 – Arjen Robben heeft genoten van het spel van Bayern München in de kraker tegen Borussia Dortmund. De titelverdediger in de Bundesliga won zaterdag in de eigen Allianz Arena met 4-1, mede door een doelpunt van Robben.



"We hebben echt een heel goede en intensieve wedstrijd gespeeld. Het is mooi als je tegen zo'n goede ploeg zo kan spelen", zegt Robben op de officiële website van Bayern. "Dit is een prachtige maand. Daarin moeten wij er staan en dat hebben we vandaag gedaan. We hebben de tegenstander geen kans gelaten. Met iets meer geluk hadden we voor rust nog vaker gescoord, maar 4-1 is natuurlijk al super. Dit is fijn en geeft ons zelfvertrouwen."



Real maand zonder Pepe

Bayern heeft deze maand onder meer een dubbele ontmoeting met Real Madrid in de kwartfinale van de Champions League. Bij de Spaanse tegenstander was er minder goed nieuws. Niet alleen speelde Real zaterdag met 1-1 gelijk tegen stadgenoot Atlético Madrid, ook werd duidelijk dat Pepe ongeveer een maand is uitgeschakeld. De Portugese verdediger brak in de derby twee ribben bij een botsing met ploeggenoot Toni Kroos.De eerste ontmoeting tussen Bayern en Real is komende woensdag in Duitsland, de return volgt de dinsdag daarop in Spanje. Pepe mist ook El Clásico tegen FC Barcelona op zondag 23 april.