Higuaín en Dybala leiden Juventus naar nieuwe thuiszege

22:44 – Juventus heeft wederom drie punten gepakt in een thuiswedstrijd in de Serie A. Ditmaal was de ploeg van coach Massimiliano Allegri met 2-0 te sterk voor Chievo Verona, waarmee het voor de 32ste keer op rij een competitiezege boekte in eigen stadion.



Veel moeite had Juventus niet met de bezoekers uit Verona. Gonzalo Higuaín maakte met twee doelpunten, eerlijk verdeeld over beide helften, het verschil. De Argentijnse spits opende in de 23ste minuut de score. Hij scoorde nadat zijn landgenoot Paulo Dybala hem had bereikt vanaf de achterlijn. Met een actie stond Dybala ook aan de basis van de 2-0 in de 84ste minuut. Het Zuid-Amerikaanse talent zette de Chievo-defensie op het verkeerde been en bereikte vervolgens Stephan Lichtsteiner. De Zwitser bood Higuaín de gelegenheid er 2-0 van te maken en hij faalde niet in de afwerking.



Juventus heeft nu 77 punten. AS Roma staat met negen punten minder op de tweede plaats in de Serie A, maar de werkgever van Kevin Strootman gaat zondag nog op bezoek bij Bologna.