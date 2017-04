Nieuwe afgang voor Go Ahead tegen Heracles Almelo

22:46 – Go Ahead Eagles moet weer een flinke dreun te boven komen. Na een spektakelstuk op de Adelaarshorst met een rode kaart, twee penalty's en vijf goals ging het met 1-4 onderuit tegen Heracles. De Almeloërs doen daardoor goede zaken in de strijd om de play-offs voor Europees voetbal.



Na de oorwassing voor Go Ahead in Rotterdam – waar het met 8-0 klop kreeg van koploper Feyenoord – wilden de Eagles zich herpakken in eigen huis tegen Heracles. De punten zijn ook hard nodig in Deventer. Het elftal van Robert Maaskant bevindt zich nog altijd op de laatste plek en Roda staat met drie punten verschil op een aardige afstand.



Aan de sfeer lag het in ieder geval niet. De supporters van de thuisploeg lieten zich meteen massaal en loeihard horen, in de hoop dat ze hun mannen konden steunen op weg naar misschien wel een zege. Go Ahead begon ook aanvallend en kwam gretig uit de startblokken.





Totdat het volledig misging. Na een schot van Brandley Kuwas keerde Elvis Manu de bal met de borst, maar scheidsrechter Edwin van de Graaf zag een handsbal. Niet alleen mocht aanvoerder Thomas Bruns voor de 0-1 tekenen vanaf de stip; Manu werd ook met rood van het veld gestuurd. Een dubieus moment dat voor veel woede zorgde op het veld, maar ook vooral op de tribune.



Vanaf dat moment ging het hard. Clubtopscorer in Almelo Samuel Armenteros en Kristoffer Peterson maakten er vlak daarna 0-3 van, terwijl de thuisploeg ook nog eens een zuivere strafschop werd ontnomen. Het drama was al vroeg in de wedstrijd opnieuw compleet voor Go Ahead, dat de rest van het kansloze duel ook nog eens met tien man moest volmaken.





Toch deed Daniel Crowley iets moois terug namens de Eagles. De Engelsman krulde de bal op schitterende wijze binnenkant-paal in de verre bovenhoek. Het was het hoogtepunt van de thuisploeg, want even later moest het een nieuwe klap verwerken: de bal ging weer op de stip na een overtreding van Sander Fischer en Armenteros tekende voor zijn tweede van de avond (1-4).



Door de dubbele zware nederlaag wordt het loodzwaar voor Go Ahead om voor lijfsbehoud te knokken. Heracles doet op zijn beurt weer eens goede zaken. Heracles vestigt zich wat steviger in het linkerrijtje met vier punten voorsprong op Willem II.