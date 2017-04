Negen punten voor ADO: "Hadden we nooit durven dromen"

8 april 2017 – ADO Den Haag heeft de degradatieplaatsen in de Eredivisie verlaten. De Residentieclub pakte in drie duels in een tijdsbestek van zes dagen de maximale negen punten. Na overwinningen op Roda JC Kerkrade en Willem II werd zaterdag FC Groningen in het Kyocera Stadion met 4-3 verslagen.



"Dit is een geweldige week die we met elkaar hebben beleefd als groep. Negen punten, dat is ongelooflijk. Dit hadden we twee maanden geleden nooit durven dromen", aldus trainer Alfons Groenendijk bij FOX Sports. "Maar ik moet ook eerlijk zijn: als het tien minuten langer had geduurd, dan was het ook nog 4-4 geworden."



ADO kwam vlak na rust met 4-0 voor, maar zag Groningen terugkomen tot 4-3. Volgens Groenendijk zat zijn ploeg er fysiek doorheen. "Ik heb net even in de kleedkamer gekeken en die gasten zaten er helemaal doorheen", vertelt de trainer. "Dan moet je hopen, je kan ook maar drie keer wisselen. Ik vond wel dat Donny Gorter balans bracht en Guyon Fernandez ging voorin ook tekeer. Dat was belangrijk. Dit resultaat moeten we koesteren, gezien de fase waarin we zitten en de druk. Petje af voor hoe ze daarmee omgaan."