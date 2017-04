Stegeman: "Je kunt ook een monsterscore neerzetten"

9:24 – Heracles Almelo won zaterdagavond met 1-4 op bezoek bij Go Ahead Eagles. John Stegeman was vooral te spreken over het spel van zijn ploeg in de eerste helft. Na rust vond de trainer dat Heracles de score nog verder had kunnen uitbreiden.



Heracles had al na twaalf minuten het voordeel van een man meer, nadat Elvis Manu de rode kaart kreeg voorgehouden. Stegeman durfde niet te zeggen of dat terecht was, maar na het zien van de beelden gaf hij toe dat rood overdreven was. "Hij krijgt de bal inderdaad tegen zijn borst. Maar hij steekt ook zijn hand uit en ik denk dat de scheidsrechter daardoor tot zijn oordeel kwam", aldus de trainer in gesprek met FOX Sports. "Maar soms zit het mee en soms zit het tegen."



De rode kaart kwam Stegeman niet slecht uit, want daarna zag hij een goed spelend Heracles. "We hebben vier goals gemaakt en dat hadden er denk ik nog wel meer kunnen zijn. Maar de tweede helft hebben we schriftelijk afgedaan en dat was niet goed. Je kunt in dit soort wedstrijden ook een monsterscore neerzetten. En dat kan uiteindelijk nog beslissend zijn", stelt hij.