Van Wolfswinkel: "Ben niet bezig met topscorerstitel"

10:32 – Ricky van Wolfswinkel komt door zijn hattrick tegen sc Heerenveen op achttien doelpunten in de Eredivisie te staan. Dat is er slechts één minder dan topscorer Nicolai Jørgensen. De spits van Vitesse is echter totaal niet bezig met die titel.



Na afloop van de wedstrijd tegen Heerenveen legt Van Wolfswinkel de druk bij Jørgensen. "Ik wil gewoon doelpunten maken en dat gaat lekker. Het topscorersklassement is iets waar je misschien later naar gaat kijken. Normaal gesproken moet Jørgensen er meer maken dan ik", zegt de aanvaller tegenover FOX Sports. Ondanks zijn doelpunten was hij niet helemaal tevreden. "Dat klinkt raar, maar zeker in het begin was ik slordig. Ik moest in de wedstrijd komen en we speelden tegen een lastige tegenstander."



Van Wolfswinkel is blij met de resultaten van Vitesse de laatste tijd. "We speelden niet altijd even goed, maar uit drie wedstrijden hebben we toch negen punten. Natuurlijk heeft deze maand één hoogtepunt, maar in de wedstrijden daartussen willen we ook goed presteren", doelt hij op de bekerfinale.