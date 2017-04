Klaassen looft scorende Neres: "Hij heeft schijt aan alles"

10:58 – David Neres begon tegen NEC Nijmegen in de basis en was direct belangrijk voor Ajax. De Braziliaan gaf de voorzet waaruit het eigen doelpunt van Wojciech Golla viel en scoorde daarna ook nog. Aanvoerder Davy Klaassen is zeer te spreken over de winterse aanwinst.



Volgens Peter Bosz begint Neres het Ajax-systeem steeds beter te begrijpen en ook Klaassen is positief. "HIj is belangrijk en is bij veel aanvallen betrokken. En hij kan scoren, dat is ook lekker. Daarnaast is het ook gewoon een leuke jongen", aldus de middenvelder tegenover Ajax TV. De communicatie is nog wel wat lastig. "Hij spreekt wat Portugees en Spaans en Engels is hij aan het leren. Dat komt wel goed. Hij heeft schijt aan alles. Hij doet wat hij wil, op een goed manier."



Met de 1-5 zege op NEC was Klaassen vanzelfsprekend blij. "Wat we nu beter deden is dat we onszelf niet vergaten te belonen. De eerste twee, drie kansen waren direct een goal. Daarna wordt het makkelijk voor ons", vertelt de aanvoerder, die ook complimenten over had voor Bertrand Traoré. "De 3-0 was heel mooi. We weten dat hij dat kan. Hij speelde goed en het is mooi dat hij zichzelf weet te belonen met twee doelpunten."