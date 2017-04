Faik scheurt knieband en moet rest van het seizoen toekijken

12:25 – Voor Hicham Faik is het seizoen definitief voorbij. Uit onderzoek blijkt dat de middenvelder de binnenband van zijn knie heeft gescheurd. Daarmee staat hij acht tot tien weken aan de kant. Hij viel afgelopen dinsdag geblesseerd uit tijdens de wedstrijd van Excelsior tegen FC Utrecht.



Dat betekent dat Faik ook tijdens de play-offs tegen degradatie niet in actie kan komen, wanneer Excelsior daar aan deel moet nemen. Zo laat trainer Mitchell van der Gaag weten bij het FOX Sports-programma De Tafel van Kees. Door de 2-3 zege op Sparta staan de Rotterdammers momenteel net boven de degradatiestreep.



Van der Gaag had wel goed nieuws over de kwetsuur van Luigi Bruins. Zijn hamstringblessure valt mee en de trainer verwacht hem over twee tot drie weken weer terug bij de selectie.