Bruns hakt knoop door en speelt komend seizoen bij Vitesse

13:24 – Thomas Bruns speelt volgend seizoen voor Vitesse. Dat heeft Vitesse zondagmiddag bevestigd. Maandag worden de laatste formaliteiten afgehandeld en gaat de middenvelder zijn handteking zetten. Hij komt transfervrij over van Heracles Almelo.



Bruns is in het bezit van een aflopend contract bij Heracles en was al langere tijd in gesprek met zowel Vitesse als FC Utrecht. De keuze viel uiteindelijk op de Arnhemmers. De middenvelder wordt maandag gepresenteerd en sluit na het seizoen aan bij de groep van Henk Fraser.



In gesprek met Tubantia reageert Bruns op zijn overstap. "Vitesse speelt altijd tussen plek vier en zeven. Er staat een goed team, dat volgend jaar zo goed als overeind blijft en ik maak redelijke kansen op speelminuten. Ik denk ook dat ik er een betere speler kan worden", aldus de aanvoerder van Heracles.