Kuyt en Kramer verliezen plekje, Kongolo start nog niet

13:31 – Hij maakte afgelopen woensdag tijdens de walk-over tegen Go Ahead Eagles (8-0) zijn 150ste doelpunt in de Eredivisie, maar Dirk Kuyt staat op deze zondagmiddag niet aan de aftrap van het uitduel van Feyenoord met PEC Zwolle. Net als Michiel Kramer heeft de Katwijker zijn plekje verloren. Terence Kongolo start nog niet, waardoor Miquel Nelom de linksback is.



Coach Giovanni van Bronckhorst zag in aanloop naar de uitwedstrijd op het Zwolse kunstgras de lijst met afwezigen leeglopen. Nicolai Jørgensen en Kongolo zijn weer fit en eerstgenoemde staat meteen weer in de basis. Dat geldt ook voor Tonny Vilhena, die zijn schorsing van twee wedstrijden achter de rug heeft. Nelom staat nog wel op de plek van Kongolo. Bilal Basaçikoglu, Rick Karsdorp en Sven van Beek zijn er nog niet bij. Feyenoord moet winnen in Zwolle om weer op drie punten voorsprong van Ajax (1-5 winst bij NEC) te komen.



PEC Zwolle won de afgelopen vier seizoenen (!) steeds in eigen huis van Feyenoord, dat met 3-2, 2-1, 3-0 en 3-1 over de knie werd gelegd. In de jacht op de vijfde thuiszege op rij tegen de Rotterdamse club kan trainer Ron Jans geen beroep doen op Nicolai Brock-Madsen (geschorst). De Deense spits wordt vervangen door Kingsley Ehizibue, waardoor Queensy Menig naar het centrum van de aanval verschuift. Verder heeft Jans nog één wissel doorgevoerd ten opzichte van afgelopen donderdag, toen er met 2-1 van Roda JC verloren werd. Calvin Verdonk speelt op de positie van linksback, waardoor Django Warmerdam doorschuift naar het middenveld. De Ajax-huurling houdt Mustafa Saymak op de bank.



Het treffen tussen PEC Zwolle en Feyenoord start om 14.30 uur en wordt gefloten door scheidsrechter Kevin Blom.



Opstellingen

PEC Zwolle: Van der Hart; Van Polen, Marcellis, Bouy, Verdonk; Warmerdam, Holla, Thomas; Ehizihue, Menig, Mokhtar.

Feyenoord: Jones; Nieuwkoop, Botteghin, Van der Heijden, Nelom; Vilhena, El Ahmadi, Toornstra; Berghuis, Jørgensen, Elia.