Zaza helpt Valencia met twee goals aan winst op Granada

Valencia kent geen bijzonder goed seizoen, maar is de laatste weken prima in vorm. Na overwinningen op Deportivo La Coruña en Celta de Vigo werd er zondag ook gewonnen van Granada. Simone Zaza was met twee doelpunten belangrijk.



Na negentien minuten opende Zaza de score voor de bezoekers. Drie minuten later was de Italiaan opnieuw trefzeker. Daarmee verdubbelde de aanvaller in één keer zijn doelpuntenaantal van het seizoen. De 0-2 was ook direct de ruststand. Na de onderbreking was het opnieuw Valencia dat wist te scoren. Ditmaal was Santi Mina de doelpuntenmaker.



Granada kwam nog terug tot 1-3 na een treffer van Ezequiel Ponce met nog 25 minuten te gaan, maar de zege van Valencia kwam nooit echt in gevaar. Granada is de nummer voorlaatst in de Primera División en moet nog zeven punten in zien te lopen op Leganes, dat boven de degradatiestreep staat. Valencia staat twaalfde.