Roma wint uit van Bologna, Inter onderuit bij laagvlieger

Bologna-Roma

AS Roma kwam na 25 minuten op voorsprong dankzij een doelpunt van Federico Fazio. Vier minuten voor het einde van de eerste helft verdubbelde Mohamed Salah de score. Ook na rust was het eenrichtingsverkeer. Met nog een kwartier te spelen bepaalde Edin Dzeko de eindstand op 0-3. Daardoor is het verschil tussen Roma en Juventus, dat eerder dit weekend al won, weer zes punten. Kevin Strootman speelde negentig minuten.



Crotone-Inter

Internazionale keek na ongeveer twintig minuten al tegen een 2-0 achterstand aan tegen laagvlieger Crotone. Een benutte strafschop van Diego Falcinelli zorgde voor de openingstreffer. Drie minuten later was de Italiaan opnieuw trefzeker. Inter maakte de aansluitingstreffer nog via Danilo D'Ambrosio, maar een punt wist de ploeg van Stefano Pioli er niet uit te slepen. Inter is momenteel de nummer zeven in de Serie A.



Milan-Palermo

AC Milan heeft flink uitgehaald op bezoek bij Palermo. Het werd uiteindelijk 4-0. Na zes minuten opende Suso de score en dankzij Mario Pasalic en Carlos Bacca stond er al voor de rust een 3-0 tussenstand op het scorebord. Twintig minuten voor tijd maakte Gerard Deulofeu de vierde voor Milan. Door de zege loopt de ploeg twee punten in op Atalanta, dat eerder dit weekend gelijkspeelde. Het verschil tussen beide ploegen is daardoor twee punten waardoor Milan nog alle kans maakt op plaatsing voor de voorronde Europa League.