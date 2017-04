Munsterman boos na verspreiding boek, laatste fans Vak-P vrij

21:09 – Het boek Rood Bloed van Joop Munsterman is nog niet uit, maar velen hebben het wel al gelezen. Het is tot grote verontwaardiging van de oud-voorzitter van FC Twente op illegale wijze al verspeid. Hij overweegt dan ook met rechtelijke stappen te komen.



Munsterman heeft inmiddels bericht gekregen dat het boek verspreid zou zijn door voormalig FC Twente-commissaris Joop de Winter. "Ik ben gebeld door iemand van FC Twente, dat De Winter het boek flink aan het rondmailen is. Dat kan natuurlijk niet. Ik begrijp niet wat zijn drijfveer is om dat te doen", zegt Munsterman tegenover TC/Tubantia. De Winter zelf zegt 'niet te ontkennen het pdf'je naar een paar kennissen te hebben doorgestuurd'.



In Rood Bloed is De Winter een van de personen die het moet ontgelden. Ook zijn toenmalig collega-commissarissen Hennie ten Hag en Hein Trebbe krijgen er flink van langs.



Alle verdachten uit Vak-P vrijgelaten door de politie

Alle vijf de supporters van FC Twente die afgelopen donderdag werden aangehouden tijdens het duel tussen FC Twente - PSV (2-2) zijn weer op vrije voeten. De laatste drie aangehouden fans worden nog wel verdacht handel in verdovende middelen, aldus de politie.



Over de verdere gang van zaken geeft de politie weinig prijs. Ook is het nog onduidelijk hoe het kon dat er tijdens de wedstrijd in het stadion verkeerde berichten werden omgeroepen. "We hebben een tijdlijn gemaakt en we hebben duidelijkheid over onze eigen rol, maar moeten eerst met de gemeente en de club evalueren voor we er uitspraken over doen", vertelt een woordvoerder. "We betreuren ook echt dat er door miscommunicatie zoveel verwarring is ontstaan. We hebben vooraf met veel scenario's rekening gehouden, maar niet met de mogelijkheid dat er een verkeerde boodschap verspreid zou worden."