Irak ontslaat coach en wil het met buitenlander proberen

8:21 – Radhi Shenaishil leidde Irak twee jaar geleden nog naar de halve finale van het Aziatisch kampioenschap, maar nu heeft de voetbalbond van het land genoeg van hem. De 50-jarige oefenmeester uit Bagdad is ontslagen wegens de tegenvallende resultaten in de kwalificatie voor het WK 2018 in Rusland.



In de laatste groepsronde staat Irak met nog drie duels te gaan op de vijfde plaats in de groep, met vier punten uit zeven wedstrijden. Op doelsaldo zou het land zich nog kunnen plaatsen voor de play-offs om een WK-ticket, waarvoor de derde plek nodig is, maar vertrouwen in Shenaishil heeft de voetbalbond van Irak niet meer.



Irak, in 2007 nog kampioen van Azië, wil het nu met een buitenlandse coach proberen. De voetbalbond wil hiervoor samen met de overheid het benodigde budget bij elkaar krijgen.