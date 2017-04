Dortmund - Monaco afgelast na explosie bij spelersbus

20:03 – Het Champions League-duel tussen Borussia Dortmund en AS Monaco is afgelast. Toen de spelersbus van Dortmund richting het stadion wilde vertrekken vond er een bomexplosie plaats. Daarbij is één persoon gewond geraakt.



Na crisisoverleg in het stadion werd besloten om de wedstrijd niet door te laten gaan. Woensdag om 18.45 uur wordt het duel ingehaald. Dat meldt Dortmund via de officiële kanalen. De hulptroepen waren na het incident zeer snel ter plaatse en de spelersgroep werd meteen in veiligheid gebracht.



Bij de explosies is één persoon gewond geraakt. Het zou gaan om verdediger Marc Bartra. Volgens het Spaanse Marca heeft zijn famillie bevestigd dat hij naar het ziekenhuis is gebracht. Zijn toestand is niet al te ernstig. Hij raakte gewond aan zijn arm door rondvliegende glasscherven.