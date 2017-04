Gemeente Enschede wil Vak P voor twaalf maanden sluiten

22:37 – De Gemeente Enschede wil Vak P, het vak met fanatieke supporters van FC Twente, voor minimaal twaalf maanden sluiten. De supportersgroep heeft daarover een aangetekende brief ontvangen van de gemeente. Op Facebook laten ze direct weten daar niet mee akkoord te gaan.



Het besluit om het vak tijdelijk te sluiten komt naar aanleiding van de ongeregeldheden van afgelopen donderdag tijdens het duel van FC Twente met PSV (2-2). De politie deed toen de wedstrijd nog bezig was een inval vanwege drugsonderzoek. Er werden verschillende mensen opgepakt, die inmiddels allemaal weer vrijgelaten zijn. Na de wedstrijd raakten supporters en ME slaags buiten de Grolsch Veste.



"Middels de allereerste communicatie vanuit de Gemeente richting Vak P, hebben wij via een aangetekende brief kennisgenomen van het feit dat ons home voor minimaal twaalf maanden gesloten wordt", zo valt er te lezen op de Facebookpagina van de groep. "Uiteraard gaan wij hier niet mee akkoord en houden wij jullie op de hoogte over eventuele vervolgstappen."