Politie vindt brief en gaat uit van gerichte aanval op Dortmund

23:01 – De Duitse politie gaat er vooralsnog niet vanuit dat de explosies die plaatsvonden bij de spelersbus van Borussia Dortmund het resultaat waren van een terroristische daad. Ook is er geen bewijs gevonden voor wangedrag van supporters. Wel vond de politie een brief op de plaats delict waardoor er wordt uitgegaan van een gerichte aanval op de selectie van de Duitse club.



De explosies vonden plaats vlak nadat de spelersbus met daarin de selectie van Borussia Dortmund het spelershotel had verlaten. De hulpdiensten waren snel ter plaatse. Meer dan twee uur later is er nog geen duidelijkheid over de oorzaak van het incident.



De politie onderzocht de mogelijkheden voor een terroristische daad en wangedrag van supporters, maar vonden voor beide geen bewijs. "De onderzoeken zijn gaande, we wachten af hoe die verlopen. Eerlijk gezegd hebben we nog geen idee", zegt een woordvoerder van de politie tegen het ANP. Ook het Duitse persbureau DPA vernam van de veiligheidsdiensten eenzelfde verhaal.



Het enige waarvan de politie zeker is, is dat de explosieven in een heg op de route van de spelersbus verborgen waren. Bij de explosies raakte verdediger Marc Bartra gewond. Op de plaats delict is wel een brief gevonden met daarin een statement. De echtheid daarvan wordt momenteel onderzocht.