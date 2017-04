Veltman over Schalke: "Gevoel dat wij door kunnen bekeren"

9:50 – Ajax speelt donderdag in de kwartfinale van de Europa League tegen Schalke 04. Volgens Joël Veltman gaat Ajax het lastig krijgen met de Duitse tegenstander, maar zijn beide ploegen enorm aan elkaar gewaagd. Hij verwacht dan ook dat Ajax zeker een goede kans maakt op een plaats in de halve finale.



In Duitsland schat men echter in dat Schalke de beste kans maakt. "Het is best gek dat de mensen in Duitsland zeker weten dat Schalke naar de halve finale gaat en wij een goed gevoel hebben dat wij kunnen door bekeren. Natuurlijk hebben ze een goede, sterke selectie. Maar die hebben wij ook. En we zijn in vorm. Iedereen zal top moeten zijn om Schalke te verslaan", zegt Veltman in gesprek met De Telegraaf.



Onder Peter Bosz speelt Veltman dit seizoen meestal als rechtsback in plaats van als centrale verdediger. Een grote omschakeling was dat niet. Hij speelde als jeugdspeler al vaker op die positie. "Al weet ik dat ik bepaalde dingen nog wel beter moet doen. Dat is vooral het aanvallende gedeelte. Het gebeurt nog te vaak dat ik aan de centrale kant kom en ben daardoor nog niet die moderne rechtsback. Dat ben ik aan het ontwikkelen", legt hij uit.