Faik baalt van einde seizoen: "Wist dat het foute boel was"

Voor Hicham Faik is het seizoen al voorbij. De middenvelder van Excelsior raakte geblesseerd in de wedstrijd tegen FC Utrecht en kreeg te horen dat de binnenband van zijn rechterknie is ingescheurd. Inmiddels gaat het wel weer de goede kant op.



Faik wist op het veld direct dat het mis was met zijn knie. "De beweging die ik maakte, leidt nogal eens tot een veel ergere blessure. Ik werd aangetikt tegen mijn linkerbeen. Ik gleed daardoor met mijn lichaam naar voren, maar mijn rechterbeen bleef staan. Ik voelde een knak en wist meteen dat het foute boel was. In de kleedkamer wist ik dat het niet goed was, maar dan hoop je nog dat het meevalt. Een verrekking of zo", blikt hij terug op de website van Excelsior.



De middenvelder vindt het moeilijk om in de belangrijkste fase van de competitie toe te moeten kijken. "Juist na de winterstop ging het lekker, had ik nog geen minuut gemist. In deze fase wil je erbij zijn", zegt Faik, die het de goede kant op ziet gaan met zijn knie. "Ik vind overigens dat ik alweer best veel kan. Fietsen en andere oefeningen. De dokter heeft gisteren naar mijn knie gekeken en het gaat gelukkig de goede kant op. Het veld zal ik voorlopig echter niet zien."