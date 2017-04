Mascherano en Rooney kampen met blessureproblemen

18:53 – FC Barcelona en Manchester United zijn woensdag met blessurenieuws op de proppen gekomen. Bij de Spaanse club, die dinsdag me 3-0 verloor van Juventus, kampt Javier Mascherano met een kuitblessure. Wayne Rooney wordt bij Man United geteisterd door een enkelkwetsuur.



Mascherano stond in Turijn negentig minuten op het veld, maar heeft wel een kuitblessure opgelopen. Wanneer de verdediger weer kan spelen, maakt Barcelona niet bekend. De kans is wel groot dat de return tegen Juventus van volgende week te vroeg komt voor de Argentijn. Het is de eerste keer dit seizoen dat Mascherano een serieuze blessure heeft opgelopen, hij speelde tot dusver 34 duels in deze voetbaljaargang.



Net als Mascherano kampt ook Wayne Rooney met een blessure. De aanvallende middenvelder ondervindt al langere tijd hinder van een enkelblessure en is niet op tijd hersteld om donderdag in actie te komen tegen Anderlecht in de Europa League. "Hij baalt hier behoorlijk van", zegt trainer José Mourinho op de clubwebsite.