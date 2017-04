Jardim: "Misschien moest duel nu niet gespeeld worden"

8:31 – AS Monaco boekte woensdagavond een uitstekende 2-3 overwinning bij Borussia Dortmund, maar heeft toch een beetje een zure nasmaak overgehouden aan de wedstrijd in het Signal Iduna Park. Omdat een dag eerder de spelersbus van Dortmund getroffen werd door explosies en Marc Bartra daarbij gewond raakte, snappen de Monegasken de onvrede bij de Duitse club over dat de wedstrijd slechts met één dag verplaatst werd.



Per sms kreeg Dortmund te horen dat het duel met Monaco een dag later gespeeld zou worden. "Dat voelt beroerd en dat gevoel blijft hangen. Minuten na de aanslag was de enige vraag of het duel gespeeld kon worden of niet. We werden behandeld alsof er alleen een biertje naar de bus is gegooid. Onmacht is het gevoel dat overheerst bij ons", sprak Dortmund-trainer Thomas Tuchel hierover.



Leonardo Jardim, de coach van Monaco, voelt mee met de Duitsers. "Misschien had de wedstrijd vandaag niet gespeeld moeten worden. Toch gaf de kalender weinig ander opties. Het was voor beide ploegen lastig, maar voetbal moet wel sterker zijn dan dit soort gebeurtenissen. Sport verenigt."



Hoe je het ook wendt of keert: een 2-3 zege in Dortmund is geweldig voor Monaco. "Het is een mooi resultaat, dat wel voor altijd in verband zal staan met het verhaal over de spelersbus. Toch zijn de fans er heel goed mee omgesprongen. Voor ons gold vooral dat we de maximale focus moesten krijgen voor de tweede speeldag."