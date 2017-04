Karsdorp hoopt op snelle rentree: "Met sprongen vooruit"

18:59 – Rick Karsdorp verlengde donderdag zijn contract bij Feyenoord tot medio 2021. De verdediger is blij met zijn nieuwe verbintenis en hoopt in de slotfase van het seizoen nog belangrijk te kunnen zijn voor de Rotterdammers. Hij raakte tijdens het duel met Ajax geblesseerd aan zijn knie, maar de revalidatie verloopt voorspoedig.



Na onderzoek in het ziekenhuis bleek dat Karsdorp zijn kniebanden had verrekt en er was sprake van schade aan de meniscus. "Toen ik daar vandaan kwam, dacht ik dat het einde seizoen was. Maar ik hou vertrouwen. De laatste twee, drie dagen ga ik echt met sprongen vooruit. Hopelijk kan ik zo snel mogelijk weer met de groep buiten trainen. Misschien volgende week zelfs al", vertelt de rechtsback aan Feyenoord TV.



Karsdorp hoopt nog belangrijk te kunnen zijn in de laatste fase van de competitie. "Er zijn nog vier wedstrijden te spelen en we staan nog één punt voor. Ik wil gewoon bij de groep zijn. Ik ben iemand die geen wedstrijden wil missen en nu moet ik er toch drie of vier voorbij laten gaan", aldus de verdediger, die blij is met het vertrouwen van Feyenoord. "Het is mooi dat ik kan bijtekenen en het vertrouwen voel. Ik heb mijn debuut gemaakt in Oranje en we staan bovenaan in de Eredivisie. Misschien is dat een beloning, maar ik kan nog altijd beter."