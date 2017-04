Besiktas ondanks goal Babel onderuit tegen Lyon

13 april 2017 – Ryan Babel was donderdagavond belangrijk voor Besiktas. De Nederlandse aanvaller scoorde de 0-1 in het Europa League-duel met Olympique Lyon. De Fransen kwamen in de slotfase nog wel tweemaal tot scoren, waardoor de bezoekers alsnog met 2-1 onderuit gingen.



De aftrap van het duel tussen Lyon en Besiktas werd drie kwartier later verricht vanwege rellen op de tribune. Na een kwartier opende Babel de score. De aanvaller schoof binnen op aangeven van Anderson Talisca. In de slotfase draaide de thuisploeg alles echter volledig om. Binnen twee minuten werd de achterstand omgebogen in een voorsprong.



Corentin Tolisso tikte binnen na een vrije trap en zorgde zo voor de gelijkmaker. Nog geen twee minuten later was het opnieuw raak voor Lyon. Na een blunder van doelman Fabricio was het Jérémy Morel die voor de 2-1 zorgde. Daar bleef het uiteindelijk bij.