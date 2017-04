Trotse Bosz: "We hebben het echt geweldig gedaan"

13 april 2017 – Peter Bosz was na de 2-0 zege van Ajax op Schalke 04 in de kwartfinale van de Europa League trots op zijn ploeg. Hij vond Ajax zeer goed voor de dag komen en genoot van het spel van de Amsterdammers. Het enige puntje van kritiek was dat er vaker eigenlijk vaker gescoord had moeten worden.



"Ik ben trots op de jongens. We hebben het echt geweldig gedaan", begint Bosz tegenover de camera van FOX Sports. "Dit is een kwartfinale en je begint in eigen huis. Dan moet je direct resultaat neerzetten. Als je dat zo overtuigend kunt doen en blijft doorgaan, dan ben ik zeer tevreden. Als ik een puntje van kritiek mag noemen: het is jammer dat we niet drie of vier keer scoren."



Het rendement van Ajax mag dus wel omhoog. "Het is onmogelijk om vijftig procent rendement te halen, maar een paar goals meer was fijn geweest. Het is wel mooi dat we de nul houden, dat is in Europa heel belangrijk", benadrukt Bosz, die vindt dat Ajax er vanaf het begin in slaagde om Schalke uit het spel te halen. "Je ziet dat ze wel echt kwaliteiten hebben. Maar door ze onder druk te blijven zetten, hebben we ze geen tijd gegeven om dat tot uiting te brengen."



Over een week wacht de return in Duitsland. Bosz is niet van plan de speelstijl van Ajax aan te passen op bezoek in Gelsenkirchen. "Wij willen altijd op dezelfde manier spelen, uit en thuis. Na de 2-0 zijn we niet achteruit gaan lopen en ook bij Schalke willen we ver van de goal spelen."