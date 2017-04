Weinzierl: "Beste was dat we maar met 2-0 verliezen"

0:20 – Markus Weinzierl vond Schalke 04 donderdagavond in de Amsterdam ArenA gigantisch door de mand vallen. Op de persconferentie na afloop had de trainer geen goed woord over voor het spel van zijn ploeg. Alleen doelman Ralf Fährmann kon op complimenten rekenen.



Volgens Weinzierl was het enige positieve aan de avond dat Schalke maar met 2-0 verloor. "We kunnen blij zijn met Fährmann als doelman, want anders was de uitslag veel hoger opgelopen. De zege van Ajax had veel groter kunnen zijn", doelt hij op de vele kansen die de Amsterdammers kregen. We kwamen geen moment in de wedstrijd en hebben veel te veel respect voor de tegenstander getoond."



"We gaven de bal te snel weg en lieten te veel ruimte voor Ajax. Daar hebben ze goed gebruik van gemaakt", vervolgde Weinzierl. "Ajax heeft een jonge ploeg die heel aanvallend ingesteld is. Dat wisten we van te voren. Maar we hebben ze het veel te makkelijk gemaakt. Dat zal volgende week echt beter moeten. We moeten deze wedstrijd snel vergeten", besloot hij.