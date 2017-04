"Dit soort Europese avondjes, daar doe je het voor"

0:43 – Alsof Ajax weer een van de meest gevestigde namen in Europa was, zo overtuigend werd Schalke 04 donderdagavond van de mat geveegd in het eerste deel van het tweeluik in de kwartfinale van de Europa League. De Amsterdammers wonnen met 2-0 en daar mocht de tegenstander uit Gelsenkirchen haar handjes nog mee dichtknijpen. Het was een glansrijk optreden van Ajax.



Samen met Davy Klaassen, Hakim Ziyech en Amin Younes was Joël Veltman de grootste uitblinker bij Ajax. De rechtsachter had Daniel Caligiuri in zijn zak en was zowel verdedigend als aanvallend belangrijk. "Als je hier met 4-0 wint, kan niemand daar wat over zeggen. We zouden op voorhand voor een 2-0 zege getekend hebben, maar achteraf denken we wel dat er ook wel een 3-0 of een 4-0 overwinning in zat", zegt Veltman na afloop van de roemrijke zege op Schalke in de mixed zone van de ArenA.





"Het vertrouwen dat dit ook in Gelsenkirchen kan is heel groot, al spelen zij dan natuurlijk wel met het eigen publiek. Dat is wel anders", vervolgt Veltman, die het lastig vindt om te kiezen tussen het winnen van de Europa League en het pakken van het kampioenschap. Toch durft hij een keuze te maken. "Ik heb natuurlijk het liefst beiden, maar het kampioenschap heb ik natuurlijk al een keer meegemaakt. Als ik moet kiezen, met een pistool op mijn hoofd, dan zou ik voor de Europa League gaan", stelt Veltman.



De eveneens sterk spelende Donny van de Beek, die de geschorste Lasse Schöne verving, vindt het ook vooral belangrijk om mee te blijven strijden op twee fronten. "We moeten zorgen dat we in de competitie de druk op Feyenoord blijven houden. We willen graag kampioen worden, maar ook in de Europa League blijven. Dit soort avondjes, daar doe je het voor", glimlacht de jonge middenvelder.



Van de Beek had niet verwacht dat Ajax zoveel beter zou zijn dan Schalke 04. "Ze hebben wel een aantal namen in het veld staan die al bewezen hebben dat ze goede voetballers zijn. Maar wij hebben ook weer bewezen dat we een goede ploeg hebben. Zij hadden veel moeite om eruit te komen. Ze hebben ons misschien wel iets onderschat", denkt Van de Beek. "Deze 2-0 is een goede uitgangspositie, maar we moeten eigenlijk wel zorgen dat we daar een uitgoal maken", aldus de middenvelder over de return van volgende week.





Ook Nick Viergever vond het verschil tussen Ajax en Schalke opvallend groot. "We hebben echt veel kansen gecreëerd, terwijl zij eigenlijk maar een halve kans hebben gehad. We hebben het nagelaten om vaker te scoren", vertelt de verdediger. "Zij probeerden op te bouwen omdat ze een voetballende ploeg hebben, maar wij zaten er zo kort op dat ze er niet uitkwamen. Aan de bal waren we bovendien goed. Bertrand Traoré was goed aanspeelbaar en daardoor kwamen we in het spel", analyseert Viergever.



"We hebben het als team goed gedaan en de nul gehouden", vertelt Justin Kluivert tot slot tegenover de verzamelde media. "We mogen hier wel even van genieten, maar moeten ons wel meteen weer focussen op de volgende wedstrijd. Ik kijk uit naar elk duel. Natuurlijk is er wel sprake van vermoeidheid, maar we trainen op een goede manier en ons vertrouwen maakt alles beter", aldus Kluivert, die belangrijk was met de assist op de 2-0 van Davy Klaassen. "Ik wist niet dat Davy daar stond, maar gaf de pass op gevoel", besluit de jonge buitenspeler.



Wat betreft het bereiken van een volgende Europese ronde schrijft Ajax overigens echt goede statistieken in duels met Duitse clubs. In dertien van de vijftien gevallen gingen de Nederlanders namelijk door. Alleen Bayern München (1980/1981) en Werder Bremen (2006/2007) slaagden erin om Ajax uit te schakelen. Volgende week donderdag kunnen deze statistieken tegen Schalke dus promoveren tot 'veertien uit zestien'.