Huntelaar is duidelijk: "Was een drama aan onze kant"

8:16 – Klaas-Jan Huntelaar hoopte met Schalke 04 goede zaken te doen in Amsterdam, maar kwam met zijn de Duitse ploeg bedrogen uit in de Europa League-kwartfinale. De spits ging met het team met 2-0 ten onder en was niet te spreken over het optreden van zijn elftal.



Huntelaar, die in de tweede helft inviel, zag dat Schalke door het ijs zakte. "Het had wel 4-0 kunnen zijn. Ja, we mogen niet mopperen met 2-0", sprak de spits tegenover RTL7. "Gelukkig wist onze doelman Ralf Fährmann ons redelijk op de been te houden met goede reddingen. Maar eigenlijk hebben we geen moment aanspraak mogen maken op een goed resultaat."



Huntelaar zag het al in de eerste helft misgaan voor Schalke. "Ajax zette ons meteen onder druk en was agressiever. Wij werden gedwongen de lange bal te spelen, maar dan waren we hem vervolgens snel weer kwijt. Voorin waren stonden onze spitsen geïsoleerd. Het was een drama aan onze kant."



Overigens was de spits wel blij met het ontvangst in de Amsterdam ArenA. De aanvaller werd bij het betreden van het veld warm onthaald door de fans van Ajax. "Het was een prachtig ontvangst van het Ajax-publiek", zei Huntelaar, die bij een 2-0 achterstand binnen de lijnen kwam. "Door die tussenstand kon ik niet genieten. Ik heb er de pest over in, al ben ik wel trots dat het publiek mij zo verwelkomde. Ik heb hier drie jaar gespeeld. Ajax is met Schalke de club waar ik het meeste mee heb en voor voel. Dat weet iedereen."