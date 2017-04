Mourinho wijst met beschuldigende vinger naar aanvallers

8:36 – Een 1-1 gelijkspel in een Europese uitwedstrijd is geen slechte uitgangspositie voor een return, maar toch blijft er bij José Mourinho een vervelend gevoel hangen na de remise bij Anderlecht. De Portugees is van mening dat zijn aanvallers hebben verzaakt in België.



United stond tot de 86ste minuut met 0-1 voor, maar moest in de slotfase toch een tegengoal slikken. Volgens Mourinho waren het echter niet de verdedigers maar de aanvallers die verzaakten tegen Anderlecht. "Als ik een verdediger van United was geweest, dan zou ik boos zijn op de aanvallers. De verdedigers hebben goed werk gedaan, maar de mensen die de wedstrijd af hadden moeten maken niet", aldus de coach bij BBC.



Tijdens de wedstrijd produceerde de Engelse ploeg zestien doelpogingen, waarvan er slechts één werd benut. "Dit is een bekend probleem bij ons. We hadden de controle en kregen de kansen, maar maakten niet genoeg treffers. Dat is gewoon slordig, de spelers in de voorhoede moeten meer gefocust zijn. Het is simpel: we hebben voorin niet genoeg gebracht."



Henrikh Mkhitaryan scoorde in de eerste helft de enige treffer voor Manchester United.