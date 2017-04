Eagles-voorzitter kraakt KNVB na schorsing voor Manu

10:03 – Bij Go Ahead Eagles is men niet te spreken over het feit dat de schorsing van Elvis Manu door de KNVB niet is weggestreept. Vrijdag is duidelijk geworden dat de aanvaller voor één duel geschorst blijft na zijn rode kaart tegen Heracles Almelo. Onbegrijpelijk, vindt voorzitter Edwin Lugt.



Manu kreeg afgelopen weekend rood voor een handsbal. "De schorsing van één wedstrijd blijft staan", reageert Lugt op Twitter. "Wat moeten we daar nu op/van zeggen... De aanklager van de KNVB stelde dat de rustige manier waarop Elvis na rood wegloopt aantoont dat hij erkent dat hij hands heeft gemaakt. Hoe verzin je het. Had hij de scheidsrechter dan te lijf moeten gaan? Wees blij dat hij zich beschaafd gedraagt."



"Voor degenen die het waren vergeten: dit is, na NEC-uit, de tweede onterechte schorsing van Elvis Manu in 14 wedstrijden", aldus Lugt, die doelt op de rode kaart van Manu begin februari tegen NEC. De aanvaller kreeg destijds ten onrechte een tweede gele kaart voor een schwalbe en werd vervolgens geschorst voor de volgende wedstrijd.