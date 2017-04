Stegeman is content: "Vind dat we constanter worden"

14:43 – Dit eredivisieweekend wordt vrijdagavond afgetrapt met een wedstrijd tussen Heracles Almelo en AZ, respectievelijk de nummers negen en zes van het klassement. Heracles-trainer John Stegeman hoopt dat zijn team de goede vorm ook tegen de Alkmaarders kan etaleren.



John van den Brom liet donderdag al weten dat hij een leuke wedstrijd verwacht. Ook Stegeman hoopt op een interessante ontmoeting. "We weten dat we met AZ een goede ploeg treffen, maar we moeten vooral naar onszelf kijken. Het gaat erom hoe goed we zijn, we moeten onze fouten beperken. We gaan een zware wedstrijd tegemoet, maar het is ook een mooie uitdaging. Ik vind dat we de laatste weken constanter worden. Het is nog niet altijd top, maar ik ben content ten opzichte van de eerdere fasen in het seizoen."



"We hebben vaker de controle, dat is wel eens anders geweest. Het is Heracles Almelo niet gegeven om elk jaar mee te strijden om de play-offs. Dat doen we nu wel en dat is knap. We kijken nu alleen naar deze wedstrijd en als we er in slagen een resultaat te halen kijken we weer verder", besluit de trainer nuchter.