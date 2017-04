Excelsior in onzekerheid, Vitesse jaagt op vierde plaats

14:48 – Na vier punten te hebben behaald in de afgelopen drie wedstrijden, waaronder drie tegen stadsgenoot en rivaal Sparta, mag Excelsior morgenavond (zaterdag) op het eigen Woudestein aantreden tegen de huidige nummer vijf, Vitesse. De trainer van de Rotterdammers, Mitchell van der Gaag, wil de goede lijn voortzetten tegen zijn Arnhemse opponent.



"We moeten tegen Vitesse een vervolg geven aan de goodwill die we hebben opgebouwd bij de supporters", meldt Van der Gaag in een persbericht op de site van zijn werkgever. Tegenstander Vitesse is slechts twee weken verwijderd van de bekerfinale en de keuzeheer van Excelsior weet dat dit de tijd is voor de spelers in het geelzwart om zich te bewijzen voor een basisplaats in de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. "Alle spelers willen die finale spelen en zich dus nu te manifesteren."



Een veertiende plaats in de rangschikking geeft recht op nog een seizoen in de Eredivisie, echter: er zijn nog maar dertig speelronden afgerond, in plaats van de benodigde 34. De Kralingers zullen dus nog minstens vier wedstrijden boven de streep moeten blijven om nacompetitievoetbal af te wenden. "Het staat allemaal zo dicht op elkaar", weet Van der Gaag, wiens team in punten gelijkstaat met nummer zestien NEC. "Daarom moeten we juist niet denken dat het goed gaat, we zijn er nog niet."



Vitesse-trainer Henk Fraser bevestigt daar waar Van der Gaag al bang voor was: zijn spelers moeten zich tegen Excelsior bewijzen. "Om de druk er op te houden moeten we ook zaterdag weer winnen", zegt de oefenmeester. Fraser rept echter met geen woord over de aanstaande bekerfinale, maar kijkt slechts naar de vierde plaats op de ranglijst. "We willen het FC Utrecht zo lastig mogelijk maken."



Excelsior en Vitesse trappen zaterdagavond af om 19.45 uur. Luigi Bruins en Hicham Faik ontbreken aan Rotterdamse zijde, Maikel van der Werff is niet inzetbaar voor Vitesse. De verdediger kampt met een lichte terugslag in het herstel van zijn knieblessure.