Vuurwerkincidenten leveren De Graafschap straffen op

14:54 – Slecht nieuws voor De Graafschap: de Superboeren moeten de KNVB een boete van 15.000 euro betalen. Dit naar aanleiding van de vuurwerkincidenten in de wedstrijden tegen zowel FC Emmen, Fortuna Sittard en Telstar. De club uit Doetinchem is een schikkingsvoorstel opgelegd door de tuchtcommissie van de nationale voetbalbond.



Mocht de nummer twaalf van het huidige Jupiler League-seizoen nogmaals in de fout gaan, dan moet het een thuiswedstrijd zonder publiek afwerken. "De Graafschap wordt, mede gelet op de aard en ernst van het strafbare feit en rekening houdend met de strafkaart waarop meerdere aantekeningen voorkomen voor het afsteken van vuurwerk, met ingang van 21 april 2017 veroordeeld tot de navolgende straf: een onvoorwaardelijke geboete van 15.000 euro en het spelen van de eerstvolgende wedstrijd zonder thuispubliek. Dit gedeelte van de straf is geheel voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar", valt er te lezen in het schikkingsvoorstel.



De Graafschap doet op haar officiële website een oproep om het vuurwerk in het vervolg thuis te laten: "De supporters die toch vuurwerk, fakkels of rooktabletten afsteken, duperen hiermee niet alleen in ernstige mate de club, maar ook de vele duizenden andere supporters", waarschuwt de club.