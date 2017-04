Bartra: "Wat ik voel als ik nu naar mijn pols kijk? Trots"

17:40 – Marc Bartra maakte 'de vijftien zwaarste minuten' van zijn leven door toen dinsdag de spelersbus van zijn club Borussia Dortmund bij vertrek naar het stadion voor de eerste ontmoeting met AS Monaco in de kwartfinale van de Champions League doelwit was van een aanslag. De verdediger werd getroffen door rondvliegende glassplinters en brak zijn pols, waaraan hij in het ziekenhuis werd geopereerd.



"Als ik nu naar mijn pols kijk, die gezwollen en zwaar verwond is, weten jullie wat ik dan voel? Trots. Ik kijk er met trots naar, gezien alle schade die ze wilden aanrichten, maar dat het hierbij is gebleven", schrijft Bartra op Instagram. Hij krijgt veel steun van zijn familie. "Ze zijn alles voor mij en de reden dat ik obstakels wil overwinnen. Dit is het grootste obstakel waarmee ik in mijn leven te maken heb gekregen, een ervaring die ik niemand anders in de wereld toewens. De pijn, de paniek en de onzekerheid over wat er gaande was, dit waren de vijftien langste en zwaarste minuten in mijn leven."



"De schrik verdwijnt steeds meer en tegelijkertijd vergroot dit het verlangen om te leven, te vechten, te werken, te huilen, te voelen, te houden van, te geloven, te spelen, te trainen, te genieten van degenen van wie ik hou, te verdedigen en het gras te ruiken, zoals ik voor de wedstrijd doe. Het motiveert me", vervolgt Bartra. "Het enige dat ik vraag, is dat iedereen in vrede leeft en oorlogen achterwege laat."