Heerenveen-assistent onder indruk van Ajax tegen Schalke

18:35 – Assistent-coach Tieme Klompe, die vrijdag bij het perspraatje van sc Heerenveen het woord nam omdat hoofdtrainer Jurgen Streppel vanwege persoonlijke omstandigheden verstek liet gaan, was donderdag onder de indruk van Ajax in het eerste duel met Schalke 04 in de kwartfinale van de Europa League (2-0 winst). Zondag gaat de Friese club op bezoek in de Amsterdam ArenA.



"Het was een aardige happening, Ajax was echt goed", aldus Klompe op de Heerenveen-website. 'Onder de indruk zijn' moet echter niet omslaan in angst, waarschuwt de oefenmeester. "Het is mooi om je met Ajax te meten. Ze zijn in vorm en als je de bal op eigen helft verliest, jagen ze je als gek op. Dat vergt veel energie, maar vond ik wel opvallend."



Om onder die druk vandaan te komen moet Heerenveen 'heel fris en scherp' zijn, stelt Klompe. "Als je door die eerste druk heen kan komen en iemand vrij kan spelen, dan staan zij heel ver van de goal en ligt er ruimte. Dat is heel leuk bedacht, maar AZ bijvoorbeeld, had daar tegen Ajax heel veel moeite mee. Feyenoord en Schalke kwamen ook onder die trein. Dus ja, het wordt wel een uitdaging", besluit hij.



Jeremiah St. Juste (knie) en Joost van Aken (enkel) zijn vraagtekens voor het bezoek aan Ajax.