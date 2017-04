Bosz: "Zijn gewoon een sterke reeks aan het wegzetten"

18:55 – Een dag nadat Schalke 04 in de Amsterdam ArenA met 2-0 werd verslagen in de eerste ontmoeting in de kwartfinale van de Europa League kijkt Ajax weer vooruit. De Amsterdamse club speelt zondag thuis tegen sc Heerenveen. Wel blikte coach Peter Bosz tijdens zijn perspraatje voor dat duel nog even terug op de prestatie tegen Schalke.



"Het gaat om winnen. Als je dat ook nog op een leuke manier doet zoals gisteren, dan is het fijn om trainer te zijn", zegt Bosz op de officiële website van Ajax. Hij kreeg tegen Schalke opnieuw de bevestiging dat zijn team 'op de goede weg' is. "We winnen de laatste weken niet alleen, we spelen ook prima voetbal. Dat was tegen Feyenoord al zo en daarvoor tegen FC Kopenhagen ook. Alleen zat die rotwedstrijd tegen Excelsior ertussen. Maar vervolgens hebben we tegen Feyenoord, het eerste half uur tegen AZ, bij NEC, en nu weer tegen Schalke prima voetbal laten zien. Gezien het drukke schema en de wedstrijden die kort op elkaar volgen, zijn we gewoon een sterke reeks aan het wegzetten."



Heerenveen moet het volgende slachtoffer worden van die reeks. De tegenstander kende een sterke eerste seizoenshelft, maar zakte na de winterstop af naar plaats acht in het klassement. "Ik vond het heel knap hoe ze aan het begin van het seizoen presteerden en wist dat het moeilijk zou zijn om dat een heel seizoen vol te houden. Dat weet ik uit eigen ervaring van mijn tijd bij Heracles en Vitesse. Ik had wel verwacht dat ze om de vierde plaats zouden spelen", aldus Bosz. Ajax lijkt juist alleen maar beter te worden. "Het is half april en we doen nog op twee fronten mee. Dat is mooi", besluit Bosz.



Ajax staat één punt achter op koploper Feyenoord, dat zondag thuis speelt tegen FC Utrecht.