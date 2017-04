Willem II verwacht strijdlustig Go Ahead, dat resultaat wil

19:17 – Go Ahead Eagles moet komende zondag winnen bij Willem II om weer aan te haken in de degradatiestrijd. De promovendus staat onderaan in de Eredivisie, met vier punten minder dan nummer zeventien Roda JC Kerkrade. Tegenstander Willem II staat veilig in de middenmoot.



Maaskant: "Goed resultaat hard nodig"

Van de Looi waarschuwt voor strijdlust Go Ahead

Robert Maaskant, de trainer van Go Ahead, zag zijn oude club Willem II al een aantal keer in actie dit seizoen. "Voornamelijk in balbezit is het een goede ploeg", zegt hij op de clubwebsite over de tegenstander. "Niet voor niets strijden ze nog om de play-offs om Europees voetbal. Met onder meer Oulare en Falkenburg hebben ze jongens voorin die een goal kunnen maken en Ojo en Kali vormen een sterk middenveld.""Zondag is een zeer belangrijke wedstrijd. Je proeft in het team en de staf het geloof in het halen van de play-offs. Maar om dat doel te bereiken hebben we wel een goed resultaat in Tilburg hard nodig", weet Maaskant, die niet kan beschikken over Darren Maatsen en Chris David. Daarnaast werd vrijdag de schorsing van Elvis Manu gehandhaafd. "Een teleurstellend besluit van de KNVB", vindt Maaskant. "Het heeft geen zin er op dit moment meer over te zeggen. We focussen ons volledig op de wedstrijd tegen Willem II."Willem II kreeg afgelopen weekend met 5-0 op de broek bij PSV. De Tilburgers staan vijf punten boven de nacompetitiestreep en hebben ook nog kans op deelname aan de play-offs om Europees voetbal. "Volgens mij is er bij alle vier de wedstrijden nog wel iets te halen voor ons. We benaderen ze gewoon één voor één en willen iedere wedstrijd aan ons publiek laten zien wat we kunnen. Op die manier willen we hen bedanken voor al hun steun dit seizoen", vertelt trainer Erwin van de Looi op de clubwebsite.Van de Looi waarschuwt Willem II voor de strijdlust van Go Ahead. "Tegen FC Twente heeft Go Ahead een prima prestatie neergezet (1-2 winst, red.). Ze gaan uit van hun eigen kwaliteiten, hebben een goede teamspirit en vechten voor iedere meter", vervolgt hij. "Wij moeten ze zeker niet onderschatten en gewoon laten zien wat we zelf kunnen." Derrick Tshimanga, Dico Koppers, Freek Heerkens en Guus Joppen ontbreken bij Willem II, Dries Wuytens is een twijfelgeval.