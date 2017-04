Groningen en Zwolle gaan voor laatste kans op play-offs

20:51 – FC Groningen en PEC Zwolle maken nog kans op de negende plaats in de Eredivisie, die aan het einde van de reguliere competitie waarschijnlijk goed is voor deelname aan de play-offs om Europees voetbal. Groningen en Zwolle hebben respectievelijk vier en vijf punten minder dan nummer negen Heracles Almelo. Zondag staan ze tegenover elkaar in het Noordlease Stadion in Groningen.



Groningen wil zich herpakken

Bijzonder duel voor Jans

Afgelopen weekend verloor Groningen, na een dramatische eerste helft, met 4-3 bij ADO Den Haag. De oorzaak van de vier tegengoals zocht coach Ernest Faber met zijn spelersgroep vooral in de 'afleiding'. "Het zijn vaak heel kleine dingen die de oorzaak kunnen zijn en waardoor we kwetsbaar worden. We maken keuzes op basis van de informatie die we vergaren. Door middel van bijvoorbeeld gedachtentraining en focustraining kan je zorgen dat je de juiste informatie krijgt", aldus Faber op de clubwebsite. "Met de ervaring van afgelopen zaterdag in Den Haag is het de kunst dat het je de volgende keer niet opnieuw overkomt."Die volgende keer is thuis tegen PEC Zwolle. "Een voetballende ploeg met veel snelheid voorin", vertelt Faber over de tegenstander. "We moeten waken voor de omschakeling en weten ook dat ze redelijk wat goals tegen krijgen. We zullen vooral zelf alles eruit moeten gooien met lef en branie. Het is mooi dat we weer voor een goed gevuld stadion zullen spelen en hopen daarbij op een mooie samenwerking met het publiek. We gaan 'vol gas' voor een goed resultaat."Ron Jans, de trainer van PEC Zwolle, weet dat de ontmoeting met zijn oude club FC Groningen belangrijk is. "Wij willen ons zo snel mogelijk veilig spelen, het liefste al in Groningen", zegt Jans tegen De Stentor . "Het is een bijzondere wedstrijd voor mij. Ik zet de joker dan ook in en blijf na de wedstrijd in Groningen.""De grilligheid van FC Groningen is een gevaar", stelt Jans over de komende opponent. "Ze hebben voorin aardig wat gevaarlijke jongens lopen en in de omschakeling loert het gevaar voor ons. In Zwolle speelden wij misschien wel de beste eerste helft van het seizoen, maar gingen we wel met een 2-0 achterstand de kleedkamer in. Dat mag ons zondag niet weer gebeuren."