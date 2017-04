Stegeman: "AZ dankbaar voor het missen van de kansen"

14 april 2017 – John Stegeman vindt dat zijn ploeg Heracles Almelo de thuiswedstrijd tegen AZ verdiend heeft verloren. De Overijsselse club ging vrijdag in het eigen Polman Stadion met 1-2 onderuit tegen de Alkmaarders, waarmee de oefenmeester van de gastheer nog blij was.



"We hebben volkomen terecht verloren. Er was geen scherpte in de eerste helft", citeert het twitteraccount van Heracles Stegeman na afloop op de persconferentie. "In de beginfase werden we gespaard door AZ. Over de hele wedstrijd hebben we te weinig laten zien in balbezit. Als je continu achter de bal aan moet, zie je dat AZ heel veel kwaliteit in huis heeft. Ik ben AZ dankbaar voor het missen van de kansen. Als we bij de 0-2 iets scherper zijn, pakken we misschien nog wel een punt."



Ondanks het verlies blijft Heracles negende in de Eredivisie. "We moeten er alles aan doen om de play-offs te halen met elkaar. Maar dan moeten we wel uit een ander vaatje tappen", besluit Stegeman.