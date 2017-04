Bruns 'irriteert zich dood': "Niemand een rotschop gegeven"

11:42 – Thomas Bruns kan de kansloze nederlaag van Heracles Almelo tegen AZ (1-2) maar moeilijk verkroppen. De aanvoerder van de thuisclub, die na dit seizoen naar Vitesse verkast, vond dat de juiste spirit ontbrak bij zijn ploeg.



"Het was een frustrerende avond", zegt Bruns tegen RTV Oost. "Wij hebben het heel slecht gedaan. Ze mochten alles, lekker voetballen, een lange bal laten vallen en weer lekker door voetballen. We hebben nergens een duel gepakt, we hebben nergens iemand een keer een rotschop gegeven. Helemaal niks en daar irriteer ik me dood aan", baalt de middenvelder.



Volgens Bruns zat Heracles totaal niet in de wedstrijd. "Ik denk wel dat iedereen honderd procent inzet heeft gegeven, alleen komen we overal te laat. Volgens mij hebben we in de eerste helft een keer op doel geschoten. We mogen van geluk spreken dat we bij rust niet met 3-0 achter staan. We hebben ze de ruimte en de tijd gegeven om goed te voetballen. Daar heb ik me wel aan geïrriteerd vandaag en dat is gewoon klote want daardoor verlies je de pot."