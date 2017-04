Bekritiseerde Shaw: "Werk harder dan ik ooit heb gedaan"

11:59 – Onlangs uitte José Mourinho stevige kritiek op Luke Shaw, die in zijn ogen niet hard genoeg werkte en daardoor niet in zijn plannen voorkwam bij Manchester United. Inmiddels begint de linksback toch weer op te krabbelen. De verdediger stelt dat hij met de kritiek van de coach aan de slag is gegaan.



"Het zijn zware maanden voor mij geweest", zegt Shaw op de website van zijn werkgever. "Ik heb het echter weten om te draaien en heb de kritiek op een goede manier gebruikt. Met Mourinho ben ik om tafel gegaan en we hebben een goed gesprek gehad. In de afgelopen week heb ik harder gewerkt dan ooit. Ik werkte altijd hard, maar als ik nu terugkijk, dan had ik misschien wel meer kunnen geven. Nu heb ik de handschoen opgepakt en ga ik alles geven."



Shaw hoopt dat zijn opmars ook resulteert in speeltijd. "Hopelijk krijg ik tijd in de wedstrijden die we nog spelen. Het is jammer dat het seizoen bijna ten einde is, want ik had liever dat ik mijn stempel nog echt kunnen drukken op het seizoen."