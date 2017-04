Vormer blikt terug: "Zonde hoe het bij Feyenoord is gegaan"

13:25 – In Nederland is Ruud Vormer al enige tijd uit beeld, maar in België heeft de middenvelder zich knap weten te herpakken na een mindere periode bij Feyenoord. De spelmaker is bij Club Brugge een zeer gewaardeerde kracht en is tevreden in België, maar vindt het jammer dat hij in Rotterdam niet wist door te breken.



Vormer was tussen 2012 en 2014 speler van Feyenoord, maar was bij die club nooit een onbetwiste basiskracht. "Ik blijf het zonde vinden hoe het bij Feyenoord is gegaan", blikt hij terug in De Telegraaf. "Ronald Koeman heeft me uiteindelijk niet een echte kans gegeven. Als ik speelde, was dat als controlerende middenvelder. Maar als ik bij Feyenoord de gelegenheid had gekregen om op dezelfde manier te spelen als nu bij Club Brugge, dan was ik in Rotterdam geslaagd. Daar ben ik van overtuigd."



De middenvelder hoopt desondanks dat de club dit seizoen kampioen wordt in Nederland. "Feyenoord is al zo lang geen kampioen meer geweest. Ik was een ventje van tien toen ze voor het laatst kampioen werden. Het wordt nog wel moeilijk voor Feyenoord. De druk wordt steeds groter. Ze zeggen wel dat dat niet zo is, maar dat houd je niet tegen. Gelukkig hebben ze met Elia en Kuyt ook een aantal ervaren spelers die goed met de druk om kunnen gaan."