Milan geeft Inter in Derby della Madonnina enorme dreun

14:35 – De 166ste editie van de Derby della Madonnina heeft zaterdagmiddag een sensationeel einde gekend. Thuisploeg Internazionale stond bij rust met 2-0 voor tegen AC Milan, maar zag de rivaal in de absolute slotfase van de tweede helft nog langszij komen. Nadat de 2-1 tien minuten voor tijd werd aangetekend, nam Cristián Zapata in de 97ste (!) minuut de gelijkmaker voor zijn rekening. Hij scoorde met een inzet onderkant lat, die na gebruik van doellijntechnologie werd toegekend: 2-2.



Menig voetballiefhebber zal met gefronste wenkbrauwen hebben gekeken naar het Serie A-programma van dit weekend. Voor het eerst in de historie stond de derby namelijk om 12.30 uur ingeroosterd, waar de kraker voorheen vaak op zondagavond werd afgewerkt. Het vroege aanvangstijd leek AC Milan het best te bevallen, aangezien de Rossoneri sterk begon aan de wedstrijd. De club die de laatste tijd uitstekend op dreef is kreeg via Carlos Bacca al na twee minuten een goede mogelijkheid, maar de Colombiaan schoot van dichtbij hard over.





De kans van Bacca maakte onderdeel uit van een zeer interessante openingsfase. In de eerste twintig minuten ging het spel op en neer en lag het tempo hoog. Milan was de betere ploeg in die fase, maar gaf het heft vervolgens uit handen in een saaiere periode van de wedstrijd. In de 36ste minuut schoot Antonio Candreva de bal in de verre hoek, nadat hij met een lange pass de diepte in was gestuurd. De Italiaan was eerder dit seizoen ook al trefzeker geweest in de derby. Enigszins tegen de verhouding in werd het vervolgens ook 2-0. Spits Mauro Icardi was het eindstation van een prima aanval. Ivan Perisic kwam door op links en gaf de bal perfect voor, waardoor Icardi simpel de 2-0 kon binnenlopen. Voor het Argentijnse goudhaantje was het zijn eerste goal ooit tegen Milan en zijn 21ste in dit Serie A-seizoen.





Het team van Vincenzo Montella wist dat een nederlaag betekende dat Inter langszij zou komen en dus trok de ploeg in de tweede helft alles uit de kast. Met succes. Het slotoffensief werd ongeveer een halfuur voor tijd ingezet met een mooie poging van Gerard Deulofeu die door keeper Samir Handanovic nog werd gered. Daar kwam Inter goed weg, maar vervolgens ging het mis. Tien minuten voor tijd knalde Alessio Romagnoli uit een voorzet van Suso de 2-1 tegen de touwen, waardoor er een episch einde van de derby mogelijk werd.





In de minuten daarna leek Inter de overwinning alsnog over de streep te trekken, tot er in de 97ste minuut een corner aan Milan werd gegeven. Uit een hoekschop had Cristián Zapata een artistieke actie in huis, waarbij hij de bal tegen de onderkant van de lat werkte. Inter pegelde het speeltuig vervolgens weg, maar arbiter Daniele Orsato wees naar de middenstip. Hij had dankzij de doellijntechnologie kunnen waarnemen dat de inzet de lijn had gepasseerd: 2-2. Zapata is de eerste speler in ruim tien jaar tijd die namens Milan in blessuretijd scoort tegen Inter.



Door de Houdini-act houdt AC Milan de zesde positie in bezit. De achterstand van Inter blijft door de remise twee punten.