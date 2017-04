Everton doet goede zaken, puntenverlies voor Leicester

17:56 – Everton heeft zaterdagmiddag een prima 3-1 overwinning op Burnley geboekt. Daardoor stijgt de ploeg van Ronald Koeman voorlopig naar de vijfde plaats in de Premier League. Leicester City speelde met 2-2 gelijk tegen Crystal Palace.



Everton-Burnley

Op Goodison Park vielen pas na rust doelpunten te bewonderen. Na 49 minuten opende Phil Jagielka de score op aangeven van Ashley Williams. Lang kond de ploeg van Koeman daar niet van genieten want Burnley kreeg enkele minuten later een strafschop toegewezen. Sam Vokes scoorde vanaf elf meter. Een eigen doelpunt van Ben Mee zorgde voor een nieuwe voorsprong voor Everton. Romelu Lukaku zette vervolgens een kwartier voor tijd de 3-1 eindstand op het scorebord.



Everton staat momenteel op de vijfde plaats, die rechtgeeft op deelname aan de groepsfase voor de Europa League. Manchester United kan zondag bij winst die plaats weer overnemen.



Crystal Palace-Leicester City

Nadat Leicester City afgelopen week onderuit ging tegen Everton leed de regerend kampioen zaterdag opnieuw puntenverlies in de Premier League.. Op bezoek bij Crystal Palace kwamen de mannen van Craig Shakespeare niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Leicester begon goed en stond na 52 minuten op een 0-2 voorsprong dankzij goals van Robert Huth en Jamie Vardy. Daarna gaven de bezoekers de wedstrijd echter volledig uit handen. Yohan Cabaye maakte de aansluitingstreffer en Christian Benteke zorgde een kwartier later voor de gelijkmaker. Leicester City staat na vandaag op de twaalfde plek.



Stoke City-Hull City

Stoke City had in eigen huis weinig problemen met laagvlieger Hull City. Marko Arnautovic opende na zes minuten de score. De thuisploeg moest nog wel de gelijkmaker van Harry Maguire incasseren, maar stelde snel weer orde op zaken. Peter Crouch zette Stoke weer op voorsprong en tien minuten voor tijd maakte Xherdan Shaqiri er nog 3-1 van. Bruno Martins Indi en Erik Pieters speelden beiden de gehele wedstrijd.



Watford-Swansea

Swansea City is er niet in geslaagd om de degradatiezone te verlaten. Bij winst op Watford kon de ploeg opschuiven naar de veilige zeventiende plek vanwege de nederlaag van Hull City. Dankzij een doelpunt van Etienne Capoue vlak voor rust trok Watford echter aan het langste eind. Luciano Narsingh en Leroy Fer begonnen in de basis bij Swansea terwij Mike van der Hoorn op de bank bleef. Bij Watford verschenen Daryl Janmaat en Nordin Amrabat aan de aftrap.