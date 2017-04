Ajax bevestigt: Sinkgraven mist duel met Heerenveen

19:25 – Daley Sinkgraven moet de wedstrijd tegen zijn oude ploeg sc Heerenveen aan zich voorbij laten gaan. De linksback van Ajax heeft te veel last van de knieblessure die hij afgelopen donderdag in het Europa League-duel met Schalke 04 opliep.



Naast Sinkgraven kan Peter Bosz ook niet beschikken over Jaïro Riedewald. Hij kampt eveneens met knieklachten. Tegen Schalke werd het talent nog gepasseerd. In de Eredivisie mag de trainer meer spelers selecteren dan voor Europese wedstrijden. Dat betekent dat er tegen Heerenveen weer plaats is in de wedstrijdselectie voor Heiko Westermann, Vaclav Cerny en Mateo Cassierra. Daarnaast keert Lasse Schöne, die tegen Schalke geschorst was, ook terug bij de ploeg van Bosz.



Volledige selectie: André Onana, Diederik Boer, Kenny Tete, Joël Veltman, Davinson Sanchez, Heiko Westermann, Nick Viergever, Matthijs de Ligt, Davy Klaassen, Lasse Schöne, Frenkie de Jong, Hakim Ziyech, Donny van de Beek, Abdelhak Nouri, David Neres, Bertrand Traoré, Amin Younes, Vaclav Cerny, Mateo Cassierra, Kasper Dolberg en Justin Kluivert