Bayern niet verder dan gelijkspel tegen tiental Leverkusen

20:38 – Bayern München is zaterdagavond op bezoek bij Bayer Leverkusen niet verder gekomen dan een 0-0 gelijkspel. Dit ondanks het feit dat de thuisploeg vanaf de zestigste minuut met een man minder moest spelen door een rode kaart voor Tin Jedvaj.



In de eerste helft was Bayern München duidelijk de bovenliggende partij. De ploeg van Carlo Ancelotti creëerde veek kansen, maar was ongelukkig in de afwerking. Na een uur spelen kreeg Jedvaj zijn tweede kaart van de wedstrijd voorgehouden en moest Leverkusen met tien man door.



Tegen een man minder had Bayern het echter veel lastiger en veel mogelijkheden kreeg de ploeg niet meer. Met Arjen Robben voor Douglas Costa wilde Ancelotti een doelpunt afdwingen. De Nederlander speelde zijn 250ste duel voor de Duitse recordkampioen. Verder dan een kopbal in het zijnet kwam hij niet. Daardoor ziet de koploper RB Leipzig iets inlopen. De nummer twee van de Bundesliga won eerder met 4-0 van Freiburg. Bayern heeft nu nog een voorsprong van acht punten.