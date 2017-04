Manchester City boekt prima zege op Southampton

20:41 – Mancester City heeft zaterdagavond in het St. Mary's Stadium simpel afgerekend met Southampton. De ploeg van Pep Guardiola won met 0-3. Daardoor neemt de ploeg de derde plaats voorlopig over van Liverpool, dat zondag nog wel in actie komt.



Alle doelpunten vielen na rust. Vincent Kompany opende na 55 minuten spelen de score. Hij schreeuwde het uit van vreugde, omdat het na zijn lange blessureleed een geweldig momnet voor hem was. De Belgische verdediger kopte na een hoekschop raak. Pas in de laatste fase van de wedstrijd kwam Manchester City nogmaals tot scoren. Leroy Sané tekende in de 77ste minuut voor de 0-2 en drie minuten later was ook Sergio Agüero nog trefzeker.



Door de overwinning staat Manchester City voorlopig op de derde plek in de Premier League. Het puntenverschil met de nummer vier Liverpool is echter maar één punt. Wanneer die ploeg dus zondag weet te winnen van West Bromwich Albion nemen ze plaats drie weer over.