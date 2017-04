Atlético wint ondanks twee gemiste penalty's van Osasuna

20:51 – Atlético Madrid heeft in de Primera División een zakelijke 3-0 overwinning op Osasuna geboekt. Die uitslag had veel hoger op kunnen lopen want de ploeg van Diego Simeone miste in een paar minuten tijd maar liefst twee strafschoppen.



Yannick Carrasco opende na een half uur spelen de score. Hij schoot vanaf de rand van het strafschopgebied raak. Kort na rust tekende de Belg met een kopbal ook voor de 2-0. Osasuna had weinig in te brengen en niet veel later viel ook nog de derde treffer voor de thuisploeg. Filipe Luis was ditmaal de doelpuntenmaker.



Carrasco kreeg de kans om zijn hattrick compleet te maken toen Atlético aan mocht leggen voor een strafschop, maar hij miste vanaf elf meter. Twee minuten later kreeg de thuisclub opnieuw een penalty toegewezen. Ditmaal nam Thomas Partey, maar ook hij slaagde er niet in te scoren. Daardoor miste Atlético nu de laatste zes strafschoppen in de Primera División.



Door de zege is de club uit de hoofdstad nog een week langer verzekerd van plaats drie. Het verschil met de nummer vier Sevilla is vier punten. Die ploeg speelt zondag nog wel uit tegen Valencia en kan het gat dan weer verkleinen tot één punt.