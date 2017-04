Onana wil blijven: "Ajax perfecte plek om te ontwikkelen"

7:30 – Het is wachten op duidelijkheid over het contract van André Onana bij Ajax. Hoewel zijn Amsterdamse werkgever hem een nieuw contract (tot de zomer van 2021) heeft voorgeschoteld, was het management van de 21-jarige goalie niet echt te spreken over de eerste aanbieding. Toch staat Onana welwillend tegenover een langer verblijf in de ArenA.



Met zijn uitstekende reddingen, dertien clean sheets in de Eredivisie en zes keer 'de nul' in de tien Europa League-wedstrijden van Ajax, is Onana aan een verrassend goed seizoen bezig bij de Amsterdammers. Het is niet voor niets dat Ajax de Kameroener lang aan zich wil binden. Of dat gebeurt, is nu dus nog onzeker. "Mijn contract is op dit moment niet het belangrijkst. Ik focus me gewoon steeds op de volgende wedstrijden en probeer alles te winnen."



Toch hoeft Onana er niet omheen te draaien: Ajax, in het bijzonder coach Peter Bosz, heeft hem dit seizoen de kans gegeven. Daar is de Afrikaanse sluitpost zeer dankbaar voor. "Ik heb het al eerder gezegd: ik kan blijven, maar ook vertrekken. Ik geloof niet dat ik weg moet en ik wil hier natuurlijk ook blijven. Ik ben hier zeer gelukkig en het land bevalt me ook goed. Ik vind het fijn om hier te zijn. Het is een perfecte plek om mezelf door te ontwikkelen en om te laten zien wie André Onana is. We gaan het zien."



Onana werd in januari 2015 door Ajax overgenomen van FC Barcelona. Eerder deze week verscheen er een interview met de keeper van Ajax op FCUpdate.nl.